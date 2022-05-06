На станции метро "Черная речка" побили школьника

В Петербурге полиция разыскивает трех мужчин, которые побили девятиклассника в метро.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, скорую помощь вызывали на станцию "Черная речка" около 17:00. Также очевидцы позвонили в полицию и сообщили о драке.

По предварительным данным, конфликт между 15-летним парнем и тремя неизвестными произошел в вагоне при подъезде к "Черной речке". Дерущиеся вышли на станцию, где их разняли пассажиры. После этого трое мужчин скрылись, а школьника доставили в детскую больницу№2. Врачи диагностировали у него ушибы лица, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Инцидент другого рода произошел с еще одним школьником накануне. 16-летнего подростка подозревают в изнасиловании сестры. Однако появились новые обстоятельства произошедшего.