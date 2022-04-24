В Мурино школьница выронила ламинат из окна и сломала нос мужчине

В Мурино местному жителю сломал нос кусок ламината, который выпал из окна. Оказалось, что тяжелый предмет выронила из кна многоэтажки школьника. Об этом сообщает "МК в Питере".

Инцидент произошел вечером в четверг, 21 апреля. Ламинат упал прямо на нос пострадавшему. У него был диагностирован открытый перелом. После происшествия на улицу выбежала девочка, которая рассказала, что это её вина и поросила прощение. Позже мужчина обратился к родителям-соседям, чтобы те провели с ними профилактическую беседу.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что стеклянная банка с окурками упала на голову ребенка в Петербурге.