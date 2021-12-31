В квартире на Руднева нашли задушенную мать и сына без сознания

В четверг, 30 декабря, в полицию обратилась жительница Калининского района Петербурга. Она сообщила, что её 70-летняя знакомая не вышла на работу и не отвечает на звонки.

По информации «Фонтанки», прибывшие в дом на улице Руднева полицейские нашли в квартире на кровати труп женщины со следами удушения.

В ванной комнате был обнаружен её 45-летний сын. Он был без сознания и с резанными ранами шеи. В итоге мужчину госпитализировали.

Известно, что сын погибшей ранее был судим за угрозу убийством. Тогда суд приговорил его к 80 часам исправительных работ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства.