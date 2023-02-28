Петербуржца, задушившего супругу, забрали из квартиры на Просвещения в тяжелом состоянии

В Калининском районе мужчине понадобилась помощь медиков после убийства жены. Сейчас в произошедшем разбираются специалисты.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение об убийстве поступило правоохранителям утром 27 февраля. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнуражили в квартире одного из домов по проспекту Просвещения в ванной комнате труп 37-летней женщины со следами удушения. Рядом с трупом специалисты нашли 39-летнего супруга погибшей, который был экстренно госпитализирован в больницу. Со слов соседей гражданин работал строителем в фирме и также проживал по вышеуказанному адресу.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Шушарах мужчина, тяжело раненый в грудь, не дождался приезда медиков и скончался на месте. Известно, что смертельный удар петербуржцу нанесла его сожительница 24 февраля.