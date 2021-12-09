В Петербурге арестован владелец сети «Рив Гош» и «Юлмарт»

Суд Московского района Петербурга постановил зваключить под арест Августа Мейера, который является владельцем сети «Рив Гош» и совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт». Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

Мейер подозревается в двух эпизодах мошенничества: на 1 миллиард и на 1,4 миллиарда рублей. Один из них расследуется уже на протяжении пяти лет, а второй с сентября текущего года.

Накануне бизнесмен был задержан по делу о хищении крупной суммы денег у Сбербанка, полученных в качестве кредита на развитие уже закрывающегося «Юлмарта». Мейер пробудет под стражей до 7 февраля.