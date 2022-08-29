У Софийской овощебазы погибли трое в ДТП с фурой

После дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены два человека в тяжелом состоянии, а еще трое погибли. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 августа. По неизвестным причинам иномарка влетела в припаркованную фуру. Пока что остается неизвестным из-за чего это произошло - это главный вопрос, на который предстоит ответить дознавателям.

При этом на территории предприятия действуют скоростные ограничения. Но судя по степени повреждения легкового автомобиля, скорость была довольно высокой в момент удара. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Приморском шоссе по вине пожилого водителя произошло серьезное ДТП. В нем пострадали как минимум четыре человека.