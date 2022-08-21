В Купчино в аварии пострадала дочь мотоциклиста, который сбил самокатчика

Авария с участием мотоцикла и электросамоката во Фрунзенском районе Петербурга. В результате происшествия пострадала несовершеннолетняя пассажирка байка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру писал о том, что ДТП случилось в субботу, 20 августа, около дома №15 по Купчинской улице. По предварительной информации, 40-летний местный житель мчался на своем мотоцикле от Пловдивскй улицы к Дунайскому проспекте. В зоне регулируемого пешеходного перехода он наехал на самокатчика. На электросамокате мужчина пересекал проезжую часть слева направо по запрещающему, красному сигналу светофора. Самокатчик сбежал после столкновения.

В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка, дочь байкера. Школьница была госпитализирована в диагнозом ушиб левой голени, в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в ДТП с мотоциклом в Петербурге погибли мужчина и женщина.