На Шлиссельбургском бетономешалка упала на "Ниву"

В Невском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобетоносмесителя. Тяжелая техника упала на газон, где стояла припаркованная легквая машина. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП. СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария случилась вечером в пятницу, 12 августа, на Шлиссельбургском проспекте. На опубликованном в сети видео видно, что спецтехника завалилась на бок и упала на переднюю часть "Нивы". Бетономешалка полностью перекрыла одну полосу и задела газон.

При этом полностью откачать бетон не получилось. В итоге он частично вылился на землю. На месте происшествия работали сотрудники полиции и спасатели. По словам свидетелей, водитель спецмашины вылетел на встречную полосу в попытке избежать столкновения с другим легковым автомобилем. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

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