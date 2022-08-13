Из-за сбитого каршерингом светофора на Фонтанке пострадали четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия на пересечении Измайловского проспекта и набережной Фонтанки в Петербурге пострадали четверо пешеходов. Среди пострадавших 17-летняя девушка, 62-летняя и 25-летняя женщина и 31-летний мужчина. Их всех пришлось госпитализировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в пятницу, 12 августа. Каршеринговый Nissan и автомобиль марки Suzuki столкнулись на перекрестке. По предварительным данным, каршеринговая машина вылетела на обочину и сбила светофор. Тот упал на прохожих.

По факту происшествия проводят проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге подросток, уходя от полиции на каршеринге попал в ДТП. 17-летний подросток в компании трех своих сверстников завладел каршеринговым автомобилем через чужой аккаунт.