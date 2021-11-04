Невский проспект украсят новогодние «цветы» за 33,5 млн рублей

В Центральном районе Петербурга на фонарях вдоль Невского проспекта к новогодним праздникам повесят новогодние «цветы» стоимостью 33,5 млн рублей. Об этом 4 ноября сообщает Neva.Today.

Фонарные столбы будут украшены за почти что 33,5 миллиона рублей, 28 млн из которых будут выделены из городского бюджета на 2021 год и еще 5,5 из бюджета на 2022.

Украшения должны будут изготовить не позднее 6 декабря, а развесить уже следующим днем.