В Комздраве рассказали, как назвали первую петербурженку, родившуюся в 2022 году

Первый в Петербурге в 2022 году ребенок родился появился на свет в родильном доме на проспекте Солидарности в 00:25 минут 1 января. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

Девочку, родившуюся под звуки новогодних салютов, родители решили назвать Елизаветой. Она и её мама чувствуют себя хорошо. Выписка планируется в срок — через три дня после родов.

В 1:10 на свет появилась еще одна девочка. Малышка родилась в Кронштадте с весом 3320 грамм и ростом 52 сантиметра. Она стала вторым ребенком родившимся в Петербурге в 2022 году.