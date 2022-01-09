Петербуржцы сдали около 150 ёлок на переработку

За заключительные дни новогодних каникул петербуржцы сдали на утилизацию около 150 живых елей. Такой информацией поделилась пресс-секретарь акции «Елки, палки и щепа» Мария Шекина.

Организаторы ожидают, что наибольшее количество елей горожане сдадут в следующие выходные после Старого нового года — 15 и 16 января. Пока самым популярным для сдачи елей стал пункт, расположенный возле ТРК «Мега». Всего елки будут принимать в 40 стационарных пунктах. На выходных также будут работать временные пункты.

Сдать ель на переработку можно до конца января. Организаторы напоминают, что важно полностью очистить дерево от мишуры и дождика, так как опилки передадут приютам для животных и конным клубам.