Петербург встретил Деда Мороза из Великого Устюга

В субботу, 8 января, в Петербург прибыл новогодний состав с Дедом Морозом из Великого Устюга. Его встретили на Витебском вокзале.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, Дед Мороз отправился в путь еще в начале декабря. Петербург — уже 33-й город в его новогоднем турне.

Деда Мороза в пути сопровождает Снегурочка из Костромы, а также сказочная команда. Те, кто приобрел билеты на посещение поезда, могут встретиться с зимними волшебниками.

В составе есть вагон-ресторан, где гостям предлагают блюда северной кухни. В сувенирной лавке можно купить подарки из Великого Устюга и Костромы. Гости также могут отправить письмо с Почты Деда Мороза любому адресату.

Вскоре Дед Мороз продолжит своё путешествие и отправится в Карелию.