На Дворцовой появился экран для поздравлений

На Дворцовой площади установили большой экран, на котором будут транслироваться поздравления от жителей других городов. Как сообщает «Петербургский Дневник», Петербург соединят с другими городами по видеосвязи. Камеры и экраны установлены в Москве, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове, Казани, Мурманске.

Петербуржцы тоже смогут поздравить жителей других городов с Новым годом. Трансляция будет вестись в режиме реального времени. Изображения городских панорам будут переключать каждые 30 секунд.

Поздравить жителей других городов и сами услышать поздравления петербуржцы смогут до конца новогодних праздников.