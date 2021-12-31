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На Дворцовой появился экран для поздравлений

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© Фото: Baltphoto

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С его помощью петербуржцы смогут получить поздравления от жителей других городов.

На Дворцовой площади установили большой экран, на котором будут транслироваться поздравления от жителей других городов. Как сообщает «Петербургский Дневник», Петербург соединят с другими городами по видеосвязи. Камеры и экраны установлены в Москве, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове, Казани, Мурманске.

Петербуржцы тоже смогут поздравить жителей других городов с Новым годом. Трансляция будет вестись в режиме реального времени. Изображения городских панорам будут переключать каждые 30 секунд.

Поздравить жителей других городов и сами услышать поздравления петербуржцы смогут до конца новогодних праздников.

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