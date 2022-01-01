За пять минут до Нового года в Петербург отправилась последняя «Красная стрела» 2021 года

Вечером 31 декабря с Ленинградского вокзала отправился последний в 2021 году поезд Москва-Петербург. Как сообщает «ТАСС», это была «Красная стрела», которая тронулась в пять в 23:55, поэтому в полночь находилась еще в пределах столицы.

Пассажиры встретили Новый год с поздравлениями по громкой связи от начальника поезда и проводников. Для маленьких пассажиров приготовили сладкие подарки.

Всего в новогоднюю ночь в пути в России находились 450 поездов дальнего следования. Новый год в них встретили около 55 тысяч пассажиров. В последний день года в путь по железной дороге отправились почти 190 тысяч человек, однако большинство из них успели добраться до места назначения к бою курантов.