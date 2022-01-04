В больницах Ленобласти к детям пришел Дед Мороз

Детей, которые проходят лечение в больницах Ленинградской области, поздравил с праздником Деде Мороз. Как сообщает ivbg.ru, детей поздравили Ломоносовский районный Дворец культуры, Детский сад 25 «Малыш» поселка Виллози и жители деревни Горбунки.

В больницах Кингисеппского района Деде Мороз пришел к детям с подарками от правительства региона и областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Всего маленькие пациенты больниц получили более семи сотен подарочных наборов.

Координатор акции и руководитель волонтерского движения "ДоброКульт" Ломоносовского ДК Дарья Рябухина отметила, что необходима настоящая эпидемия добра, красоты и здоровья. Причем распространяться она должна быстрее любых других эпидемий.