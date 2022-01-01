Полиция Петербурга нашла под елкой сотни нелегальных мигрантов

В новогоднюю ночь полиция Петербурга провела рейд по Центральном району города. Искали нелегальных мигрантов. Как сообщает 47news, в итоге задержаны были сотни человек.

Рейд оказался продуктивным. Все задержанные не поместились в отделах полиции центра города и их развезли по соседним.

Примерно 200 задержанных подлежат выдворению с территории Российской Федерации. Однако, в настоящее время спецприемники для иностранцев переполнены. Это связано с сокращением количества рейсов в страны ближнего зарубежья, а также финансовыми трудностями.

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Петербурге проходят регулярно.