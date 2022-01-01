180 кубометров мусора осталось в центре Петербурга после новогодних гуляний

В Петербурге 1 января вывезли с улиц в центре города 180 кубометров мусора: бутылки, упаковки еды и остатки фейерверков. Как сообщают в петербургском комитете по благоустройству, на улицах города в первый день года работали 960 дворников и 848 единиц техники.

Помимо мусора, Петербург чистят от снега. За прошедшие сутки его выпало восемь сантиметров.

В комитете отметили, что из-за перепадов температуры на дорогах и тротуарах появилась гололедица. Специалисты обрабатывают их песко-соляной смесью. Содержание соли в ней минимально, что делает состав безопасным.