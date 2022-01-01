Безопасность петербуржцев в новогоднюю ночь обеспечивали более 800 росгвардейцев

В новогоднюю ночь в Петербурге дежурили более восьми сотен сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время дежурства сотрудники Росгвардии помогали полицейским обеспечивать соблюдение порядка и законности на улицах празднующего Петербурга. В новогоднюю ночь также изменили маршруты патрулирования вневедомственной охраны. Их составили таким образом, чтобы сотрудники были максимально близко к местам традиционных массовых гуляний.

Из-за эпидемиологической обстановки массовые гуляния в Петербурге в эту новогоднюю ночь были запрещены.