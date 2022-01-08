Петербург отпраздновал Рождество зажженными огнями Ростральных колонн

В пятницу, 7 января, на Васильевском острове зажглись Ростральные колонны. Традиционно, Петербург отпраздновал таким образом праздник Рождества Христова.

Увидеть горящие факелы можно было в течение двух часов: с 19:00 до 21:00. После этого их потушили.

Фотографиями праздничной стрелки Васильевского острова петербуржцы активно делились в социальных сетях. Они поздравляли друг друга с праздником, а факелы сравнивали с горящими свечами.

Ранее огни Ростральных колонн в Петербург зажигали в новогоднюю ночь. Праздничным зрелищем горожане также могли любоваться несколько часов.