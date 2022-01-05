Принимать на переработку елки в Петербурге начнут 8 января

Сразу после Рождества в Петербурге начнут принимать на переработку новогодние ели. Как сообщила организатор акции «Ёлки, палки и щепа» Лидия Ракчеева, всего будет работать 40 пунктов приема.

Принимать на переработку будут не только ели, но также популярные у горожан сосны и пихты. Полученные при переработке опилки организаторы акции передают конно-спортивным клубам и приютам для животных.

В ходе прошлогодней акции петербуржцы сдали на переработку шесть тысяч деревьев. В этом году организаторы рассчитывают побить прошлогодний рекорд. В ближайшее время список пунктов приема новогодних елок опубликуют в социальных сетях.