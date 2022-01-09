Деды Морозы и Снегурочки прокатились по улицам Петербурга

В Петербурге состоялся новогодний велопарад. В воскресенье, 9 января, 70 Дедов Морозов и Снегурочек прокатились по центру города на велосипедах.

Как сообщает «Фонтанка», колонна стартовала из Обуховского сквера на пересечении Московского проспекта и набережной Фонтанки. Участники проехали по велополосе на набережной, Замковой и Садовым улицам, выехали на Марсово поле и по набережной мойки проследовали до Дворцовой площади. Колонну возглавлял веломобиль.

Организатором девятого велопарада выступила ассоциация «Пошли-Поехали», а также ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», клуб Iron Wheels и велоконструктор Игорь Баронас.