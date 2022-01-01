Массовые задержки рейсов в Пулково проверит прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту массовой задержки рейсов в аэропорту «Пулково». Как сообщили в пресс-службе ведомства уточнили, что выяснят не нарушались ли права пассажиров в аэропорту.

В ведомстве пояснили, что задержаны были рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Пассажирам пришлось дожидаться в терминале по несколько часов. Отмечается, что если в ходе проверки найдутся основания, прокуратура примет меры реагирования.

Пассажиры задержанных рейсов не остались встречать Новый год в терминале петербургского аэропорта. Как сообщает «Комсомольская Правда», последний самолет взлетел в 21:52 31 декабря.