Петербуржцы проводят 1 января в очередях на Рождественскую ярмарку на Манежной

В первый день нового года рождественская ярмарка, развернувшаяся на Манежной площади, пользуется у петербуржцев повышенным спросом. Как сообщают «Невские Новости», на имеющиеся там развлечения необходимо стоять в очереди не меньше часа. При этом социальная дистанция и масочный режим в них не соблюдаются.

Так, очереди на Манежной выстроились на каток, фудкорты и новогодний бал. На каждый из них нужно стоять отдельно, поэтому многие посетители делают по несколько «заходов» на ярмарку, а между ними уходят, чтобы согреться. Другие стоящие в очереди отмечают, что так долго ждать не будут и уйдут, как только почувствуют, что замерзли.