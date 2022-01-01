Беглов поздравил петербуржцев с Новым годом

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Новым годом. Он назвал ушедший год сложным, но продуктивным и отметил, что Петербург научился жить в условиях новой нормальности.

Губернатор отметил, что в Петербурге за прошедший год появились три стационара-трансформера, а также наладили систему компьютерной диагностики в условиях пандемии. Экономику города удалось восстановить после коронавируса. По словам Александра Беглова, город впервые получил более 800 миллиардов доходов, а безработица сократилась в четыре раза.

Губернатор пожелал петербуржцам мира и достатка, согласия и семейного уюта, а также крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всех делах и начинаниях.