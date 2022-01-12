Полюбоваться елью на Дворцовой можно до 25 января

В Петербурге перенесли сроки демонтажа ели на Дворцовой площади. Ранее её планировалось убрать 16 января, однако, решено оставить до 25-го. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Чиновник отметил, что прощаться с новогодней атмосферой так рано не хочется. Решение оставить ель до конца января принято по многочисленным просьбам петербуржцев, которые хотели бы любоваться зеленой красавицей подольше.

Утилизируют новогоднюю ель так же, как и в прошлом году. После демонтажа с Дворцовой площади её используют для изготовления сувениров.