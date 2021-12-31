Петербург остался без уборки растаявшего снега перед Новым Годом

Петербург продолжает утопать в сугробах и грязи. Горожане жалуются на "сосульки-убийцы".

Также местные жители заметили свисающие с крыш и карнизов огромные ледяные глыбы. Коммунальщики решили не убирать их, чтобы обезопасить петербуржцев, а просто повесили оградительные ленточки.

При этом губернатор города Александр Беглов не спешит организовывать работу сотрудников коммунальных служб. По его словам, в плохой работе виноваты петербургские автомобилисты, которые паркуются не по правилам.