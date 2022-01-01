Стало известно, как работают ТЦ Петербурга 1 января

В первый день нового года петербургские торговые центры работают по сокращенному графику. Большинство из них откроют свои двери после обеда. Однако, некоторые закрыты до 2 января.

Популярные у петербуржцев торговые центры «Мега» и на Дыбенко и на Парнасе начнут работу в 14:00. Однако, магазины «Ашан» в них закрыты до 2 января.

В ТРЦ «Галерея» все магазины открылись в 13:00. «Питер Радуга» ждет покупателей с 14:00, но «Ашан» в нем также закрыт до 2 января.

ТЦ «Ерополис» открыт с 13:00, а магазин Prisma в нем открылся еще раньше — в 12:00. «Лето» начинает работу с 14:00, а «Ашан» также ждет покупателей только 2 января.

В «Питерленд» можно отправляться за покупками с 14:00, так же как и в «Жемчужную плазу» (Prisma в этом ТЦ открылась в полдень).

Полностью закрыты первого января будут торговые центры «Атмосфера» (работают кино и рестораны), «Пик» (открыт «Перекресток»), «Родео драйв» («Перекресток» с полудня), «Лондон Молл», «Балканский» и «Балкания Nova», «Атлантик Сити», «Меркурий», «Французский бульвар».