Скончалась актриса Нина Ургант

Советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни. Как сообщает «МК в Питере», информацию о кончине актрисы подтвердили в Александринском театре, на сцене которого Нина Ургант играла более 30 лет.

Нина Ургант был заслуженной и народной артисткой РСФСР. В Александринском театра за свою долгую сценическую жизнь она сыграла более трех десятков ролей.

Широкую известность приобрели и киноработы актрисы. Она сыграла медсестру Раю в картине «Белорусский вокзал». Среди других работ Нины Ургант в кино фильмы «Волшебная сила», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина». Последней киноработой актрисы стал фильм «Азиат», снятый в 2008 году.