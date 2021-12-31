Умер брат патриарха Кирилла

В Петербурге скончался настоятель Спасо-Преображенского собора Николай Гундяев — старший брат патриарха Кирилла. Ему было 82 года и перед смертью священнослужитель тяжело болел.

Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, похороны Николая Гундяева пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры 2 января. Николай Гундяев родился в Ленинграде в семье священника. Его сын Михаил также выбрал для себя этот путь.

Настоятелем Спасо-Преображенского собора Николай Гундяев был более трех десятилетий. За время своего служения он также возглавлял Ленинградскую духовную академию.