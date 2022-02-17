«Такое же было у Жанны Фриске»: гример Заворотнюк рассказала о начале болезни актрисы

Болезнь Анастасии Заворотнюк стала явной на после третьей беременности. Однако, близкие к актрисе люди замечали тревожные признаки раньше.

Сейчас Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологией. В её аккаунте в Instagram нет записей с 13 апреля 2020 года, когда она поздравила Татьяну Навку — близкого друга семьи. Как пишет Woman.ru, тревожные признаки в состоянии здоровья актрисы замечали и ранее. Например, на съемках «Моей прекрасной няни» она однажды потеряла сознание. В итоге актрисе вызвали скорую помощь.

Гример актрисы рассказала об участившемся плохом самочувствии актрисы. Часто болела и кружилась голова и случались обмороки. Однако, близкие актрисы списывали все на усталость от съемок и диеты.

Актриса жаловалась гримеру на чувствительную кожу. Она даже попросила делать ей макияж только новыми кисточками, однако даже это не спасало от частых аллергических реакций и воспалений.

Гример также вспоминает о необычном состоянии шеи актрисы, контрастирующем с подтянутым лицом. Шея напоминала печеное яблоко. Мастер вспомнила, что видела похожую шею у Жанны Фриске, когда та подошла к ней ближе.

Сейчас Анастасия Заворотнюк не общается с прессой, семья тщательно оберегает её от лишнего внимания. В больнице актриса лежала под чужим именем, а у дверей палаты выставили охрану.