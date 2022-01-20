Глава «Газпрома» Алексей Миллер стал Героем Труда

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер удостоен звания Героя Труда. В четверг, 20 января, на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным.
Согласно тексту документа, Алексей Миллер удостоен звания Герой Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом. 31 января глава «Газпрома» будет отмечать свое 60-летие.
Это не первая награда Алексей Миллера. Ранее он уже был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, медалью ордена «3a заслуги перед Отечеством» II степени.