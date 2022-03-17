Сергей Макеев стал новым главой комитета финнадзора

Новым руководителем комитета государственного финансового надзора в Петербурге официально назначен Сергей Макеев. Как сообщает пресс-служба городской администрации, соответствующее распоряжение подписано 17 марта.
Ранее Сергей Макеев был временно исполняющим обязанности главы. Этот пост он занимал с 4 июня 2021 года. До освобождения от должности его предшественника Александра Жукова Сергей Макеев был заместителем главы комитета. На этом посту он находился с 2002 года.
Александр Жуков ныне является главой управления Федерального казначейства по Петербургу.