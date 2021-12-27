Доктору Курпатову присудили премию за вклад в лженауку

Премию «Почетный Академик ВРАЛ-2021» присудили психотерапевту, телеведущему и автору популярных книг по психологии Андрею Курпатову. Об этом сообщается на сайте конкурса, на котором ежегодно выбирают ученых, внесших наибольший вклад в лженауку.

Организаторы премии пояснили, за что наградили Курпатова столь непочетным титулом. В сообщении содержатся употребляемые ученым термины «информационная псевдодебильность» и «цифровой аутизм». Поясняя их значение, Андрей Курпатов рассказывал, что человек потребляет много информации, но перестал думать, поэтому у него появились все признаки отсталости, соответствующие диагнозу «дебильность». Организаторы премии подчеркнули, что, по их мнению, Андрей Курпатов для обоснования своей позиции умело смешивает факты, гипотезы, спорные исследования и спекуляции.