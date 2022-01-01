Беглов посетил могилу Даниила Гранина на Комаровском кладбище

1 января исполнилось 103 года со дня рождения известного писателя и Почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Гранина. По случаю памятной даты его могилу на Комаровском кладбище посетил Александр Беглов. Губернатор возложил цветы.

Александр Беглов отметил, что Даниил Гранин был участником важнейших исторических событий и оставил ценное литературное наследие. Книги писателя стали литературной классикой двадцатого столетия.

Губернатор отметил, что память писателя в Петербурге увековечена в нескольких местах. В частности, в библиотеке №9 Невского района Культурно-просветительский центр его имени. Возле библиотеки установлен памятник писателю.