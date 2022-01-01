Создатель Лунтика и Смешариков Галина Воропай умерла в Петербурге

В Петербурге скончалась режиссер студии «Мельница» Галина Воропай. О её кончине сообщила кафедра режиссуры мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Галины Воропай не стало в ночь на 30 декабря. Она родилась в Ленинграде в 1972 году. Режиссер участвовала в создании известных мультсериалов «Лунтик и его друзья» и «Ура, Барбоскины», а также «Алеша Попович и Тугарин змей», «Кот и Лиса» из серии «Гора Самоцветов».

Галина Воропай также входила в творческий коллектив, работавший над созданием мультфильмов «Иван Царевич и Серый волк» вторая и третья части, «Три богатыря. Ход конем», «Урфин Джус».