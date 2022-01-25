Начальник УЭБ Москвы переедет в Петербург

В Петербурге назначен новый руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Эту должность займет Михаил Лобанов, который ранее занимал такой же пост в Москве.

Как сообщает «Фонтанка», приказ о назначении уже подписан главой МВД Владимиром Колокольцевым. Михаил Лобанов ранее работал в Рязанской области, а с апреля 2019 года возглавлял УЭБиПК московского ГУ МВД.

Согласно данным на сайте ГУ МВД по Москве, Михаил Лобанов имеет специальное звание генерал-майора полиции, полученное в июне 2020 года. Новый глава петербургского УЭБиПК также имеет ученую степень кандидата наук.