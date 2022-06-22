Музыкальный критик о ценности Пьера Нарцисса

В среду, 22 июня 2022 года, этот мир покинул российский певец, который стал известен многим, как исполнитель песни "Шоколадный заяц", а также как участник телевизионной программы "Фабрика звезд", Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, в чем заключалась ценность Пьера как артиста.

По словам Евгения Бабичева, ценность данного исполнителя в том, что он смог обрести популярность и пробиться в мире шоу-бизнеса, будучи приезжим с совершенно иной ментальностью (Пьер Нарцисс приехал из Камеруна). Певец смог ассимилироваться и стать любимым для многих россиян.

Как вспоминает музыкальный критик, во время его посещения нескольких концертов "Фабрики звезд" он стал свидетелем необъятной любви публики к Пьеру Нарциссу: его всегда встречали с криками и с распростертыми объятиями. Об этом пишет Патрульный Петербурга.

Однако после окончания контракта с Первым каналом и продюсером Максом Фадеевым популярность артиста пошла на убыль, однако с такими последствиями столкнулся бы почти каждый, кто оказался бы совсем один в мире шоу-бизнеса.