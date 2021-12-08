Виктор Мельник назначен прокурором Петербурга

Новым прокурором Петербурга стал Виктор Мельник. Указ о его назначении на данную должность подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее кандидатуру Виктора Мельника на пост прокурора Петербурга утвердил Совет Федерации.

Виктор Мельник работает в правоохранительных органах с 2001 года. В 2013 году он занял пост прокурора Курортного района Петербурга. Позднее перешел на службу в городскую прокуратуру.

Новый прокурор Петербурга окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола в 1997 году. В 2002 он завершил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности «юриспруденция».