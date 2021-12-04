Петербуржцы простятся с Ниной Ургант 8 декабря

Церемония прощания с актрисой Ниной Ургант состоится 8 декабря. Как сообщает РИА Новости, местом её проведения выбран Александринский театр, в котором прошли 30 лет сценической жизни артистки. Время начала церемонии не называется.

Похоронят Нину Ургант в тот же день. Однако, точное место захоронения пока остается неизвестным.

Нина Ургант скончалась 3 декабря. Актрисе было 92 года.

Нина Ургант имела звания заслуженной и народной артистки. За свою долгую творческую жизнь она снялась более, чем в 50 картинах. Среди них «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства» и «Красавец мужчина». Особую известность актрисе принес кинофильм «Белорусский вокзал».