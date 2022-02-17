Сестра Жанны Фриске необычно рассказала о своей беременности

Сестра покойной Жанны Фриске, Наталья, рассказала о своей беременности. Своё положение она долго держала втайне, однако недавно её заметили в перинатальном центре. Затем на скорое прибавление в семействе намекнул отец Натальи.

Как сообщает Neva.Today, на своей странице в Instagram Наталья Фриске опубликовала снимок, для которого она полностью покрыла тело золотой краской. Обнаженная женщина прикрепила на спину крылья феи.

В посте под фото Наталья Фриске сообщила, что долго пыталась скрыть свою вселенную от чужих глаз, однако «любимой желтухе» (имеются ввиду СМИ) не жилось спокойно. Женщина поделилась с подписчиками тем, что безумно счастлива своей беременности и рассказала, что очень хотела сделать необычную фотосессию, поэтому предстала в образе феи.