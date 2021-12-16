Иван Краско пожаловался на плохую уборку снега в Петербурге в Кремль

Народный артист России Иван Краско обратился к президенту Владимиру Путину по ситуации с уборкой снега в Петербурге. В своем обращении 91-летний актер рассказал, что не может нормально передвигаться по заваленном снегом Петербургу. Он отметил, что рад бы прогуляться до магазина или театра, но это просто невозможно.

Как сообщают РИА Новости, в своем письме Иван Краско попросил у Владимира Путина помощи в решении вопроса с уборкой снега и льда в городе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в кремле обращения артиста пока не получали, однако посоветовал направлять подобные жалобы, в первую очередь, губернатору Петербурга.