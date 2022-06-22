Эвелина Бледанс впала в ступор от смерти "шоколадного зайца"

В среду, 22 июня, из жизни ушел российский певец, прославившийся в программе "Фабрика звезд" и благодаря песне "Шоколадный заяц", Пьер Нарцисс, которому было 45 лет. Его коллега Эвелина Бледанс пожелала сил и здоровья близким и родным певца.

Как сообщает Petrograd, на данный момент предполагается, что Пьер Нарцисс скончался от остановки сердца во время проведения операции на почки. О кончине артиста рассказала в социальных сетях его дочка, которая заверила своих подписчиков, что, хоть ей и будет не хватать отца, но она уверена, что у него все будет хорошо, где бы он ни был.

Певица Эвелина Бледанс вспоминает Пьера Нарцисса как хорошего семьянина, доброго и спортивного человека. Артисты часто виделись на крупных мероприятиях. Певица пожелала всем его близким выдержки и сил, чтобы суметь пережить столь тяжелую утрату.