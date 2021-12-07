Петербуржец спас из горящей квартиры на Смоленской двух мужчин, кота и собаку

Житель Петербурга Николай Огнев 5 декабря помог двум мужчинам при пожаре в квартире на Смоленской лице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Петербуржец увидел дым в соседней парадной и услышал крики людей. Он поднялся на третий этаж, открыл дверь в квартиру и нашел там пожилого мужчину без сознания. Николай Огнев вытащил пострадавшего в безопасное место и снова вернулся в парадную.

Там он спас еще одного человека, а когда вернулся в третий раз, оказался отрезан пламенем от выхода. К тому моменту приехали спасатели и помогли мужчине выбраться.

Даже после прибытия спасателей Николай Огнев помогал им с эвакуацией жителей. Он вынес из квартиры кота и собаку. Наконец, на четвертом этаже он увидел девочку, стоявшую в дверном проеме. То испуга она не захотела покидать квартиру. Тогда мужчина предложил ей погладить только что спасенного кота, таким образом уговорил ребенка и взял девочку на руки.

Всего из парадной эвакуировали 17 человек. Двоих госпитализировали, один человек погиб.