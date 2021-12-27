Назван новый глава петербургского комитета по культуре

В Петербурге назначен новый глава комитета по культуре. Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, комитет по культуре возглавил Федор Болтин. С ноября он был временно исполняющим обязанности председателя после ухода с поста Константина Сухенко.

Борис Пиотровский отметил, что Федор Болтин является коренным петербуржцем. Он почти 15 лет работает в администрации города и семь из них посвятил именно культурной сфере.

До назначения исполняющим обязанности Федор Болтин был заместителем председателя Комитета по культуре Константина Сухенко. Данный пост он занимал с 2014 года, занимаясь организацией городских мероприятий и руководством отдела культурно-исторического наследия.