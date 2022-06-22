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Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался в возрасте 45 лет

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© Фото: Скриншот клипа "Дыханием чувств"

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Все мы помним прославившуюся ироничную песню, в которой поется о "шоколадном зайце", который "сладок на все 100". Его исполнитель российский певец под псевдонимом Пьер Нарцисс ушел из жизни в возрасте 45 лет. 

Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, известный всем как просто Пьер Нарцисс, стал знаменит после того, как принял участие в телевизионном проекте "Фабрика звезд". Его дочка Каролина-Кристель Калачева рассказала в своих социальных сетях о том, что ее отца не стало. Девушка поделилась со своей аудиторией, что она спокойна за своего отца и уверена, что у него будет все хорошо, однако ей будет не хватать папы рядом. 

По предварительной информации, смерть артиста наступила по причине остановки сердца в момент проведения операции на почки. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что скончался народной артист Советского Союза Регимантас Адомайтис в возрасте 86 лет. 

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