Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался в возрасте 45 лет

Все мы помним прославившуюся ироничную песню, в которой поется о "шоколадном зайце", который "сладок на все 100". Его исполнитель российский певец под псевдонимом Пьер Нарцисс ушел из жизни в возрасте 45 лет.

Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, известный всем как просто Пьер Нарцисс, стал знаменит после того, как принял участие в телевизионном проекте "Фабрика звезд". Его дочка Каролина-Кристель Калачева рассказала в своих социальных сетях о том, что ее отца не стало. Девушка поделилась со своей аудиторией, что она спокойна за своего отца и уверена, что у него будет все хорошо, однако ей будет не хватать папы рядом.

По предварительной информации, смерть артиста наступила по причине остановки сердца в момент проведения операции на почки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что скончался народной артист Советского Союза Регимантас Адомайтис в возрасте 86 лет.