Московский синоптик намекнул петербургским СМИ на коммерческие отношения

Ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус потребовал от петербургских СМИ не использовать свою фамилию в публикациях. На своей странице в Facebook он ежедневно публикует прогнозы погоды на предстоящий день, а также сообщает аудитории о поставленных погодой рекордах и ожидаемых аномалиях. Эту информацию берут для своих публикаций многие петербургские издания.

Такое сотрудничество продолжается около двух лет. Однако, как выяснилось, оно не слишком устраивает самого синоптика, которому простой цитируемости в СМИ оказалось недостаточно.

«Мойка78» сообщила о получении письма от Михаила Леуса. В нем синоптик пишет, что использование его фамилии без разрешения неправомерно, а ежедневная публикация изданием информации выходит в поле коммерческих отношений.

Чтобы убедиться в достоверности послания, журналисты связались с Михаилом Леусом по телефону. Он подлинность письма подтвердил и, по сути, выступил против бесплатной рекламы и за перевод отношений в коммерческое русло.

Михаил Леус работает в ООО «Центр Фобос», которое принадлежит Игорю Кланишену. Он же является и генеральным директором центра.

За 2020 год прибыль центра «Фобос» составила 7,3 миллиона рублей, что подтверждается данными информационно-аналитической системы «СБИС». Таким образом, положение компании бедственным не назовешь.