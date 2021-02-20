Вдова Мягкова не пришла на прощание с мужем

Актриса Анастасия Вознесенская пропустила церемонию прощания с супругом.

Под крышей МХТ имени Чехова 20 февраля собрались множество знаменитостей и поклонников Мягкова, чтобы проститься с народным артистом. Однако, супруга Мягкова не появилась на церемонии. Сообщается, что причиной отсутствия актрисы Анастасии Вознесенской стала ее болезнь. 77-летняя вдова Мягкова несколько лет назад перенесла инсульт. Супруг актрисы оставил театр, чтобы заниматься уходом за парализованной женой.

Мягкова не стало 18 февраля. Артист потерял сознание дома, после чего Вознесенская вызвала скорую. Однако, спасти актера медикам не удалось. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.