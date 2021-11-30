Андрей Карельский назначен заместителем председателя Комитета имущественных отношений Петербурга

Заместителем председателя Комитета имущественных отношений Петербурга назначен Андрей Карельский. Об этом сообщили в комитете.

На новом посту Андрей Карельский будет координировать деятельность Управления приватизации и корпоративных отношений и Управления по работе с государственными предприятиями и учреждениями КИО. В его обязанности также будет входить координация деятельности ГУП «ГУИОН» и Фонда имущества Петербурга.

Ранее Андрей Карельский возглавлял Леноблкомимущество (Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом). В данной должности он работал с декабря 2020 года.