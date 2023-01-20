Петербургский комитет по инвестициям не дает инвесторам вкладывать средства в свою же собственность

Судьба Дома Трезини на Университетской набережной Санкт-Петербурга до сих пор находится в «подвешенном состоянии» из-за позиции двойных стандартов чиновников Смольного. Поза «собаки на сене» петербургского комитета по инвестициям напрямую отражается на инвестиционном климате города в целом.

Дом Трезини по адресу Университетская набережная 21, лит А уже несколько лет не дают реставрировать и, соответственно, использовать по назначению законному владельцу большинства помещений. Речь идет не о действующем здании гостиницы «Трезини», а о том, которое находится позади него – раньше здесь был многоквартирный дом, однако почти все квартиры были выкуплены инвесторами, которые в 2018 году подали в Смольный заявление о заключении соглашения о приспособлении объекта для современного использования, в 2019 году было подано второе заявление.

В том же году разработана проектная документация на проведение работ по сохранению и приспособлению объекта для современного использования. К слову, городской КГИОП согласовал представленную научно-проектную документацию и акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации. В 2021 году постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 415 был утвержден проект планировки территории, а после получено согласие КИО на изменение вида разрешенного использования земельного участка на «гостиничное обслуживание» и соответствующие изменения были зарегистрированы в Росреестре.

Однако работы по реставрации так и не были начаты – процесс затормозил другой комитет Смольного, причем тот самый, который вроде как должен привлекать в город инвесторов, а не ставить им палки в колеса.

Гостиница «Трезини» была открыта ровно 10 лет назад, в 2013 году. Компания, принадлежащая предпринимателю Евгению Пригожину, выкупила здание, отреставрировала его и превратила в прибыльный отель. Гостиница имеет адрес Университетская набережная литер В, а здания «А» и «Б» были выкуплены ООО «Стройрестоврация», ООО «Кредо» и ООО «Фонд сохранения наследия» в целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения в составе «Дом Трезини Д. с флигелями и служебным корпусом». Нужно понимать, что общая площадь здания «А» 2113 квадратных метров, но три помещения 202,7 кв. м. 55,4 кв.м. и 140,9 кв.м. остались на балансе у города, вот из-за этих помещений, якобы, инвесторам не разрешают начать реставрацию, причем по уже имеющемуся и утвержденному проекту.

Причем даже есть формальная причина отказа – будто бы никак нельзя «выселять» из здания творческую мастерскую, которая на самом деле еще в конце 2021 года получила другое помещение неподалеку – на 9-ой линии Васильевского острова. Договор аренды с членом Союза архитекторов России расторгли еще в 2006 году, фонд это помещение не использовал. Комитет имущественных отношений (КИО) подготовил проект постановления о внесении изменений в ФТМ в части исключения помещения в Доме Трезини из его состава и одновременного включения в состав фонда помещения по другому адресу.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в своем письме от 4 августа 2022 года сообщил, что проект постановления Правительства Санкт-Петербурга об исключении помещения из состава Фонда творческих мастерских прошел все необходимые согласования в соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, но соответствующее постановление издано не было. К слову, владельцу творческой мастерской, члену Союза Архитекторов Валерию Брунцеву (и это даже не скрывается властями) приходится сегодня платить полную арендную плату за помещение на 9-ой линии, потому, что его так и не включили в Фонд мастерских.

Нужно сказать, что комитет по инвестициям послал сразу два противоречащих друг другу письма в адрес владельцев большей части дома Трезини. 20 июня 2022 Комитет по инвестициям города выпустил распоряжении об отклонении заявления о заключении соглашения о реконструкции, хотя 29 июня 2022 в адрес компании «Стройрестраврация» поступило письмо с информацией, что решение о постановлении еще не принято. Как полагают журналисты, скорее всего 29.06.2022 Комитет по инвестициям действительно еще не принял решение о том, принимать или отклонять предложение инвестора, но после решил направить письмо с отказом, созданным задним числом.

В распоряжении об отклонении заявления о заключении соглашения о реконструкции было фактически два обоснования и оба они сложно вяжутся с логикой:Первым основанием стало наличие в здании помещения, относящегося к Фонду творческих мастерских, отчуждение которого из государственной собственности запрещено, а во-вторых отсутствие оснований для предоставления земельного участка, на котором расположены испрашиваемые здания, целевым назначением.

Налицо очевидно, что подчиненные губернатора Александра Беглова по формальным и абсолютно надуманным причинам попросту тормозят процесс реставрации здания, львиная доля которого и так принадлежит инвесторам. Вместо того, чтобы позволить инвестору приносить доход в бюджет и дать ему возможность реконструировать довольно ветхое здание, как уже было сказано выше, Смольный ведет себя как собака на сене. Администрация Беглова не пользуется помещениями и одновременно «прикрывается» якобы заботой о пожилом творческом человеке (архитектор Валерий Брунцев 1939 года рождения), но на самом деле наоборот осложняет ему жизнь.

В результате подобного поведения чиновников, Санкт-Петербург и снижает свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В настоящее время второй по величине город в России занимает 6 место, причем делит его с Ханты-Мансийским автономным округом и Калужской областью.

Правда есть в Петербурге другой пример, когда при примерно таких же вводных данных разрешение на реставрацию было получено быстро и без проволочек. С инвестором ООО «Северная земельная компания» было заключено соглашение о проведении работ по приспособлению для современного использования на Большой Морской улице под гостиницу. А работами там занимается компания, тесно связанная с другом губернатора Беглова Виктором Тырышкиным. Можно предположить, что работать в Петербурге без проволочек можно только тем, кто является другом, соседом или земляком действующего губернатора и их аффилированным компаниям, и возникает вопрос - не получает ли кто-то за это что-то кроме дружеской благодарности.